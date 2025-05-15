В Приангарье начальника пожарной части приговорили к 2,5 года за халатность

Суд в Иркутской области вынес приговор 38-летнему начальнику пожарно-спасательной части, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть двух бойцов. Инцидент произошел в январе 2022 года при тушении пожара в жилом доме города Бодайбо. Об этом агентству ТАСС сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему начальнику пожарно-спасательной части. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).", - сообщили в ведомстве.

Во время операции руководитель направил двух пожарных 24 и 27 лет внутрь здания, не учтя данные о пределе огнестойкости конструкций. Спасатели пропали, а их тела позже обнаружили в подвале. Следствие установило, что начальник проигнорировал опасность обрушения и не проанализировал оперативную информацию.

Осужденный свою вину не признал. Суд назначил ему 2,5 года колонии-поселения с запретом занимать руководящие должности в течение такого же срока.

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