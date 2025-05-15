Мошенники обманули москвичку, представившись работодателями

Мошенники обманом завладели деньгами москвички, представившись работодателями в сфере удаленного заработка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. По информации источника, москвичка обратилась в полицию после того, как на сайте "ДругВокруг" ей предложили подработку.

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Она согласилась на предложение, предоставив свои личные данные и номер банковской карты якобы для получения заработной платы. По словам собеседника, мошенники убедили жертву скачать приложение, перейдя по предоставленной ссылке, и ввести специальный код.

"В итоге девушка заметила, что с ее банковской карты исчезли деньги", — добавил источник агентства.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Накануне сообщалось, что жительница Курска стала жертвой мошенников, поверив в их легенду. Аферисты рассказали 35-летней женщине об утечке данных сотрудников компании, в которой она работает. Из-за этого злоумышленники якобы взяли на нее несколько кредитов, и чтобы обезопасить себя, она согласилась выполнять все инструкции аферистов.