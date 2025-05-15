Блогер Гасанов покинул Россию в феврале 2025 года

Блогер Гусейн Гасанов, заочно арестованный по делу о легализации преступных доходов, покинул Россию в конце февраля текущего года.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей.

«Постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск», — добавили представители органов.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Гасанов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 170 млн рублей и легализации 20 млн рублей.

Гасанов, которого заочно арестовали по делу о легализации доходов, заявил, что в его ситуации «всё не так драматично».

Чертановский суд Москвы заочно арестовал блогера.