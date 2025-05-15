РИА Новости: блогер Гасанов покинул Россию в феврале 2025 года
Блогер Гусейн Гасанов, заочно арестованный по делу о легализации преступных доходов, покинул Россию в конце февраля текущего года.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей.
«Постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск», — добавили представители органов.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Гасанов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 170 млн рублей и легализации 20 млн рублей.
Гасанов, которого заочно арестовали по делу о легализации доходов, заявил, что в его ситуации «всё не так драматично».
Чертановский суд Москвы заочно арестовал блогера.