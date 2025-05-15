Актриса Вера Васильева стала жертвой мошенников

Аферисты украли 215 тысяч рублей у народной артистки России Веры Васильевой — мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обвинили ее в якобы финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в четверг, 15 мая.

© Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии

Ранее актрисе петербургского Театра музыкальной комедии поступило сообщение от неизвестного абонента, человек позже представился ее бывшим руководителем.

Далее он стал убеждать артистку, что место, в котором она раньше работала, начали проверять сотрудники полиции. Он добавил, что Васильева якобы до сих пор числится работником и незаконно получает зарплату, из-за чего ею заинтересовались «сотрудники ФСБ».

Затем актрисе позвонил полицейский и сообщил об уголовном деле в отношении нее по факту финансирования украинской армии.

После Васильеву потревожил некий Илья, который выставил себя за куратора какой-то «операции». Именно он убедил пенсионерку перевести все сбережения на «безопасный счет».

Актриса поверила преступникам и перевела более 200 тысяч рублей по их реквизитам. Спустя некоторое время она поняла, что оказалась жертвой аферистов, сообщили РЕН ТВ.

Недавно сотрудники правоохранительных органов задержали курьера мошенников, который забрал у 77-летнего пенсионера из подмосковной Коломны два миллиона рублей.