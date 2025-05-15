Кибермошенники активизировались во время майских праздников

В период майских праздников, как подсчитали в антиспам-сервисе «Защитник» от МТС, активность нежелательных звонков увеличилась на 36%. Чаще всего использовали схемы, связанные с инвестиционными предложениями и дополнительным заработком.

О другой схеме обмана РИА Новости рассказала гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова. Мошенники стали разводить россиян от лица маркетплейсов: звонят якобы из пункта выдачи и предлагают доставить заказ домой. Но для оформления услуги просят указать СНИЛС, ИНН или код из СМС. После отправки данных перезванивает «товарищ майор», сообщает о взломе госуслуг и уговаривает перевести деньги на якобы безопасный счет или отдать наличными.

Во всех случаях телефонного мошенничества все подчиняется простому правилу: доверяй, но проверяй. Личные данные ни одному курьеру в СМС не нужны, а доставка не подтверждается кодами.

Другая схема, уже с эмоциональным воздействием, — просьба помочь от лица бывших. Якобы человек поменял номер, просит помочь в долг. Не чужие же люди, рассказали юристы «Аргументам и фактам». Эксперты советуют в таком случае созвониться с человеком и вывести на живой диалог.

Намного сложнее с дипфейками. В соцсетях завирусилось видео от пострадавшей, которая поверила сгенерированному нейросетями телеграм-кружок. Искусственный интеллект используют и программисты, и дизайнеры, но то, что мошенники могут найти настолько личную информацию и сгенерировать буквально манеру общения близкого человека, действительно ужасает.

«Знаете, это было не просто «скинь мне денег на карту». Это был контекстный диалог. Подруга мне прислала видеокружочек в Telegram, где она меня приветствует, далее идет некий диалог, и в контексте диалога выясняется, что у нее возникла проблема с переводом. И поскольку подруга была за границей в отпуске, было логично предположить, что действительно могут быть проблемы с банками. Все приходит к тому, что она меня спрашивает, могу ли я ей сейчас одолжить денег. Я говорю, что фактически у меня это последние деньги на карте, и спрашиваю, через сколько она сможет их вернуть. Она говорит, что буквально через полтора часа ее муж — называя имя мужа — пришлет мне обратно. И я ни на секунду не заподозрила, что что-то не так, потому что, во-первых, были видеокружочки, во-вторых, были личные сведения о семье, личная информация, в-третьих, даже tone of voice был достаточно похож».

По данным MTS AI, к концу 2025 года каждый второй россиянин может стать жертвой дипфейк-атак. О том, как все-таки обезопасить себя от эмоционального воздействия через сгенерированные видео, рассуждает эксперт по информационной безопасности, представитель группы компаний «Гарда» Лука Сафонов:

Лука Сафонов эксперт по информационной безопасности, представитель группы компаний «Гарда» «Этот кружочек был сгенерирован мошенниками, он якобы записан от лица подруги этой пострадавшей, но когда просили перевести деньги, видно, что деньги переводятся другому лицу. И это тоже, как сейчас модно говорить, red flag. Во-первых, если человеку надо, он позвонит, а не будет кружочки записывать. Во-вторых, перевод на сомнительную карту. Плюс вот эти триггеры — быстрее, скорее, срочно, верну через полтора часа — вменяемого человека должны заставить задуматься или как минимум созвониться по видео. Есть несколько простых тестов на дипфейки: попросить провести у лица рукой либо попросить воспроизвести какие-то еще действия, которые дипфейками сейчас еще сложно генерируются. Я думаю, не за горами закон о маркировке сгенерированного контента. В принципе, уже на некоторых фотографиях такое есть, но это нужно для любого сгенерированного контента и использования этих инструментов в публичной плоскости, чтобы избежать мошеннических схем».

Только за первый квартал этого года общий ущерб от дипфейков во всем мире превысил 200 млн долларов, при этом каждой третьей жертвой становился обычный человек. Такой отчет подготовила платформа ИИ Resemble AI. Немало и успешных атак на бизнес. В 2024 году транснациональная компания, работающая в Гонконге, потеряла больше 25 млн долларов из-за мошенничества при проведении видеоконференции. В ОАЭ с помощью имитации голоса одного из руководителей банка было похищено 35 млн долларов, а в Китае зафиксированы случаи хищений в размере сотен тысяч долларов с помощью поддельных видеоконференций.