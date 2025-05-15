Стало известно о погибших в результате масштабных лесных пожаров в Канаде

В результате масштабных лесных пожаров на юге канадской провинции Манитоба погибли двое человек. Как сообщает Королевская канадская конная полиция (RCMP), тела взрослых мужчины и женщины были обнаружены в районе города Лак-дю-Боннет.

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Стихийное бедствие охватило также американский штат Миннесота и южные районы канадских провинций Манитоба и Онтарио. По предварительным данным, причиной катастрофических пожаров стали аномальная жара и продолжительная засуха.

Власти Миннесоты привлекли к борьбе с огнем подразделения Национальной гвардии. В Канаде руководство Манитобы и Онтарио проводит принудительную эвакуацию жителей наиболее пострадавших районов.

По данным правоохранителей, 13 мая поступило сообщение о том, что погибшие оказались в огненной ловушке. Однако из-за экстремальных условий спасатели смогли добраться до места происшествия только на следующий день.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии. В то же время пожарные продолжают бороться с огненной стихией, угрожающей новым населенным пунктам.

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