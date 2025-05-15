Богомаз сообщил о ранении трех мирных жителей после атаки украинских БПЛА

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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"Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!" - написал Богомаз.

Он также призвал жителей Брянской области быть начеку и проявлять бдительность, следовать правилам безопасности и беречь своих близких. До этого житель Белгородской области получил ранение спины из-за дрона ВСУ.

Также 14 мая в Шебекинском округе в селе Зиборовка БПЛА атаковал сельхозпредприятие — в производственном помещении повреждены фасад и входная группа. В городе Шебекино в результате атак дронов повреждены пять автомобилей, остекление одной из квартир, также осколками посечен торговый объект, продолжил глава региона.