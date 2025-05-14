Мужчина ворвался в ресторан в центре Москвы и устроил погром

В итальянский ресторан в центре Москвы ворвался мужчина и устроил погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в заведении, расположенном в районе метро «Китай-город». По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно — он вооружился сервировочным ножом и угрожал посетителям, попутно разбивая все на своем пути.

«Слава богу, нас всех спрятали. Но вот дверь, к сожалению, эвакуационная была закрыта, что большой минус для ресторана», — рассказали они.

Отмечается, что мужчину ударили стулом по голове, а затем повалили на пол. После этого гостей вывели из ресторана. На место происшествия вызвали полицию.