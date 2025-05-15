Стали известны подробности дела, по которому задержали директора по дистрибуции "Эксмо"

Третий день новости, в которых упоминается издательство "Эксмо", находятся в топе криминальных сообщений. В информации об обысках и задержаниях в издательстве стали появляться конкретика, цифры и фамилии. При этом правоохранители не дают практически никаких официальных комментариев по делу, но при этом и не опровергают распространяемые сведения.

Первым человеком, фигурирующим в расследовании, стал топ-менеджер издательства Анатолий Норовяткин. Он - директор по дистрибуции. Норовяткин задержан по делу "о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации". Расследование ведет ГСУ СКР по Москве. Вместе с ним задержаны еще десять человек.

Само "Эксмо" поспешило заявить, что речь в данном случае идет о другом издательстве. Это подтверждает должность второго задержанного - Дмитрия Протопопова. Он один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum. Их специализация - литература разных жанров для молодежи. Кстати, включая учебники. А третьим фигурантом в расследовании стал бывший директор по продажам Павел Иванов. Также в деле есть фигуранты, которые на момент задержаний в издательстве уже не работали.

"Эксмо" официально уточняет, что речь в расследовании идет о книгах издательства Popcorn Books, в которых якобы найдена пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Известно, что это издательство существует уже семь лет, и два года назад "Эксмо" купило 51% этого издательства.

Корреспонденту "РГ" подтвердили, что расследование ведется по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", в п. 1.1 которой указано "склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации". Это означает, что если суд согласится с работой следствия, то всем фигурантам грозит до восьми лет колонии.