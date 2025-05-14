Россиянин пять лет насиловал малолетнюю дочь
В Мурино Ленинградской области отец на протяжении пяти лет насиловал малолетнюю дочь. Началось все еще в 2020 году, когда ребенку было семь лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Пострадавшая 2013 года рождения все это время молчала, она боялась, что ей никто не поверит.
Раскрыть преступление удалось благодаря 14-летней подруге девочки, которая позвонила на телефон доверия полиции.
По словам источника, подозреваемый уже задержан, он во всем сознался.
Собеседник издания также уточнил, что изверг совсем недавно в последний раз надругался над дочерью.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Ранее источник «МК в Ленобласти» сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего петербуржца. Мужчина признался в изнасиловании несовершеннолетней.