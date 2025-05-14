Россиянин пять лет насиловал малолетнюю дочь

В Мурино Ленинградской области отец на протяжении пяти лет насиловал малолетнюю дочь. Началось все еще в 2020 году, когда ребенку было семь лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Пострадавшая 2013 года рождения все это время молчала, она боялась, что ей никто не поверит.

Раскрыть преступление удалось благодаря 14-летней подруге девочки, которая позвонила на телефон доверия полиции.

По словам источника, подозреваемый уже задержан, он во всем сознался.

Собеседник издания также уточнил, что изверг совсем недавно в последний раз надругался над дочерью.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее источник «МК в Ленобласти» сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего петербуржца. Мужчина признался в изнасиловании несовершеннолетней.