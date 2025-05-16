Украинский беспилотник атаковал велосипедиста в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, велосипедист скончался на месте от полученных ранений.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего...» — написал глава региона.

16 мая Гладков сообщил, что в городе Борисовка Борисовского района беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта. Мирный житель получил баротравму и был госпитализирован.

Также 14 мая в Шебекинском округе в селе Зиборовка БПЛА атаковал сельхозпредприятие — в производственном помещении повреждены фасад и входная группа. В городе Шебекино в результате атак дронов повреждены пять автомобилей, остекление одной из квартир, также осколками посечен торговый объект, продолжил глава региона. Еще один FPV-дрон ударил по административному зданию в городе Валуйки. Там получили повреждения четыре автомобиля и гараж.