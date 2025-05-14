СК раскрыл суть обвинений против блогера-миллионника Гасанова

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей.

«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций», — пояснили в СК.

В связи с тем, подчеркнули в ведомстве, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В пресс-службе заметили, что Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Гасанов на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена) рассказал, в свою очередь, что «на деле всё не так драматично».

Блогер-миллионник Гасанов объявлен в розыск

По его словам, все вопросы по налогам были закрыты ещё в прошлом году. Он добавил, что его юристы работают над ситуацией.

*Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена.