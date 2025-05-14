В Москве за экстремизм задержали директора по дистрибуции издательства "Эксмо"

Директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, с задержанными ведутся следственные действия.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения", - рассказал собеседник агентства.