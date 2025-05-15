Варан cъел новорожденного в Таиланде

В таиландской провинции Самутпракан гигантский варан растерзал младенца. Об этом сообщило таиландское издание The Thaiger.

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Жители города вызвали спасателей, заметив ящера с ребенком в зубах. Прибывшие на место специалисты нашли лишь обезглавленное тельце — животное успело спрятаться с добычей под домом.

Спасателям не удалось отобрать останки у варана. Тело передали на экспертизу — из-за тяжелых повреждений установить пол ребенка на месте было невозможно. Полиция начала расследование.

Местные жители предполагают, что новорожденного могли оставить у дороги, где он стал легкой добычей для хищника.

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