В Ставрополье осудили еще четырех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Минераловодский городской суд приговорил четверых жителей Дагестана к 10 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, участники беспорядков в октябре 2023 г. уничтожили и повредили имущество воздушной гавани на сумму более 24 млн руб. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья.

«Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов и Нажмудин Абакаров признаны виновными в участии в массовых беспорядках с применением насилия и уничтожением имущества, а также в нарушении требований транспортной безопасности»,— пояснили в пресс-службе.

Суд установил, что обвиняемые, действуя на почве национальной и религиозной неприязни к гражданам Израиля, игнорировали законные требования правоохранителей и присоединились к массовым беспорядкам, отметили в ведомстве.

Напомним, что 31 марта Грачевский суд Ставропольского края назначил пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы от восьми лет до 9,5 года колонии общего режима.

По данным СК РФ, семь фигурантов объявлены в розыск, из них три организатора. Всего же к беспорядкам причастны 142 человека, заведено 28 судебных дел.