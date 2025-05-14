Блогер-миллионник Гасанов объявлен в розыск

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.

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Гасанов — популярный блогер и автор курса «Мышление миллионера». На его аккаунт в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более 30,1 млн человек, а на его YouTube-канал (перестал обновляться) — 1,37 млн.

«Гусейн Гасанов, 05.04.1996. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в картотеке.

Журналисты отметили, что иск против блогера поступил в Чертановский суд 23 апреля 2025 года. Правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье 174, ч. 4 — легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Блогеру заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в июне 2024 года московская ФНС подала иск в суд против Гасанова — за долги на почти 145 тыс. рублей. В дальнейшем были заблокированы счета его компаний, занимающихся ресторанами и доставкой еды.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал более 10 млн рублей со столичного ООО «Банда», учредителем которого был Гасанов.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Гасанов в настоящее время «находится в бегах». Предположительно, он уехал в Азербайджан.

*Социальная сеть Instagram* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.