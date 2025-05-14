Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны РФ

Пастдаргомский райсуд по уголовным делам Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к 4 годам ограничения свободы за службу по контракту с Минобороны России.

В мае 2021 года подсудимый, по данным суда, уехал в Санкт-Петербург на заработки. В январе 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ на военную службу сроком на один год, после чего был отправлен на строительные работы в Ленинградскую область. Уже в октябре прошлого года был комиссован по состоянию здоровья и в начале этого года вернулся в Узбекистан. На родине он сообщил правоохранительным органам о своей службе в рядах российских ВС.

Суд признал Т.Р. 1974 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Республики Узбекистан о наемничестве и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

При вынесении приговора суд, как уточняется в материалах, учел чистосердечное признание, а также раскаяние и сотрудничество со следствием. Мужчина ранее не был судим.