В Испании произошел сильный пожар на складе химических продуктов

В севильском городе Алькала-де-Гуадаира в Испании на складе химических продуктов произошел пожар. О пострадавших пока не сообщается, пишет портал 20 minutos.

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Причины возгорания неизвестны. Вместе с тем, по словам очевидцев, до того, как над промышленной площадкой поднялся густой столб дыма, были слышны сильные взрывы.

К месту происшествия направились специалисты экстренных служб, а также сотрудники компании Plainsur, владельца склада.

По данным портала, на складе хранились этилен, толуол и ацетон, их объем составлял около 200 тыс. литров.

Власти провели экстренную эвакуацию сотрудников заводов, расположенных в промышленной зоне La Red, а также жителей соседних домов.

Plainsur, по информации Торговой палаты Севильи, была основана как компания по переработке пластиковых материалов и специализировалась на производстве композитных и термопластиковых изделий.

В 1985 году, в связи с потребностью андалузского рынка в сырье для переработки пластмасс и химической промышленности, компания изменила свою деятельность и стала дистрибьютором и продавцом химической продукции.

Ранее сообщалось, что в пяти районах испанской Каталонии был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе, на котором хранилось 70 тонн хлора для бассейнов.