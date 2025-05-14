Суд продлил арест жене экс-мэра Сочи по делу о коррупции

Мещанский суд Москвы оставил жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину в СИЗО еще на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи.

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«Срок содержания под стражей продлен до 17 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

Также сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Копайгородскому.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя.

Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 мая стало известно, что Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток. Согласно материалам дела, Копайгородский и его супруга Янина занимались коррупцией почти два года и обогатились более чем на 330 млн рублей.