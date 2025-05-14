Упавшего на кондиционер мужчину обвинили в попытке изнасилования

В Красногорске мужчину, упавшего на кондиционер из окна девятого этажа и ставшего героем мемов, обвинили в попытке изнасилования. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел 12 мая в Красногорском городском округе в ЖК «Ильинские луга» поселка Ильинское-Усово на улице Архангельской.

Жительница ЖК пригласила своего знакомого Алмаса к себе в квартиру, выпила с ним. Мужчина начал к ней приставать, ударил, разбил губу. Ей с трудом удалось отбиться.

На крики девушки прибежал сосед. Он начал стучать в дверь и грозился вызвать полицию — в этот момент Алмас, видимо, испугался и решился на побег через окно, предположили журналисты.

Голый россиянин пролетел несколько этажей и застрял в соседском кондиционере

Хулиган выпрыгнул из окна, но не погиб — его спасла корзина для кондиционера жильцов седьмого этажа. Хозяева квартиры вызвали экстренные службы. Трое спасателей с трудом затащили нарушителя в комнату.

Во вторник, 13 мая, пострадавшая зафиксировала побои и написала заявление о попытке изнасилования. В ближайшее время Алмаса могут задержать.