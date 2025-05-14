Ударившего сотрудницу караоке-клуба самбиста взяли под стражу

В Калининграде взяли под стражу самбиста, который ранее ударил сотрудницу караоке-клуба. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Отмечается, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Теперь 37-летнему спортсмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Установлено, что злоумышленник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь в заведении, ударил потерпевшую кулаком после того, как она попросила оплатить предоставленный ему чек. Потерпевшей диагностирована травма глаза и два перелома костей лицевого черепа. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что в ночь на 8 мая задержанный ударил сотрудницу караоке-клуба, когда та попросила его оплатить счет.