В России осудят участника террористического батальона «Айдар»*

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудят участника террористического батальона «Айдар»* (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

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Ему предъявлено обвинение по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2014 года 44-летний Богдан Гавьяд находился в Старобельском районе ЛНР, где добровольно вступил в ряды батальона «Айдар». Для осуществления террористической деятельности он прошел обучение на военном полигоне террористического сообщества. После принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Он выполнял обязанности охранника комендантского взвода.

Прокуратура направила уголовное дело в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России осудили пятерых участников террористической организации за подготовку теракта.

* признан в России террористической организацией и запрещен.