Массовая драка россиян с приезжими с битами на пороге гостиницы «777» попала на видео

Жители города Камешково Владимирской области подрались с приезжими с битами на пороге гостиницы с названием «777». Массовый конфликт попал на видео, соответствующие кадры распространило российское издание «Зебра ТВ».

На представленном ролике видно, как одна группа мужчин находится на улице. В кулачном бою им противостоят жильцы отеля. Многие участники потасовки вооружены предметами, схожими с бейсбольными битами.

В соцсетях допустили, что устроили разборки на кулаках молодые люди из Камешково и жители Ингушетии, которые часто останавливаются в этой гостинице.

Позже владимирские следователи разъяснили, что потасовка случилась 6 мая. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В местных Telegram-каналах предполагали, что кто-то из гостей региона попытался флиртовать с проходившей мимо девушкой, которая в тот момент разговаривала по телефону со своим возлюбленным. Последнего, предположительно, возмутило это действие, и он «мобилизовал» товарищей на «стрелку».

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в Украине. Он пообещал разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что борцы-студенты устроили массовую драку на соревнованиях во Владикавказе.