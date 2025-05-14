Россиянин убил молотком вдову участника СВО

Жителя Артинского района Свердловской области обвиняют в том, что он забил молотком женщину-инвалида. 37-летний мужчина арестован за убийство из корыстных побуждений (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ), сообщает "Уралинформбюро".

Преступление было совершено днем 8 мая в Ачитском районе. С будущей жертвой подследственный познакомился незадолго до этого, отметили в региональном управлении Следственного комитета.

"Предметом, используемым в качестве оружия, фигурант причинил женщине черепно-мозговую травму, от которой она скончалась на месте. После этого мужчина закопал тело убитой и уехал на своем автомобиле к себе домой в Артинский район", – рассказали в ведомстве.

Мотивом убийства стало желание злоумышленника похитить деньги с банковского счета жертвы. Как уточняет Е1.ru, женщина получила крупную сумму в качестве выплаты за гибель супруга на СВО.

"О безвестном исчезновении гражданки в правоохранительные органы сообщили ее родственники, которые были обеспокоены ее отсутствием. Было установлено, что исчезновение имеет под собой криминальную подоплеку. Сотрудникам СК России во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска удалось выйти на след мужчины", – сообщили в СУ СКР.

Задержанный дал признательные наказания. Тело женщины и предметы, связанные с убийством, уже обнаружены.

По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, обвиняемый ранее был судим за убийство.

"К данному особо тяжкому преступлению гражданин тщательно подготовился, прихватив с собой на встречу с женщиной не только орудие преступления, но и перчатки, а также лопаты для сокрытия тела", – добавил он.

Красноуфимский районный суд по ходатайству следствия арестовал фигуранта на два месяца – до 12 июля включительно. У него есть несколько дней на то, чтобы обжаловать постановление – оно пока не вступило в законную силу.