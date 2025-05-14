В Иркутской области мужчина спас из горящего дома шесть человек

Житель Иркутской области спас многодетную семью из горящего дома, мужчина помог детям и взрослым выбраться через окно. Об этом сообщает областное управление МЧС. Житель Черемхово Анатолий Качалов ехал утром с работы и увидел, что горит веранда частного дома по улице Орджоникидзе. Он позвонил в экстренные службы и бросился будить людей, находившихся в доме. "Я увидел дым издалека, что-то мне подсказало, что здесь нужна помощь. Предчувствие не подвело. Огонь преградил путь к выходу, поэтому четыре ребенка и двое взрослых выбирались из горящего дома через окно", — рассказал Анатолий Качалов. Четверо детей и двое взрослых сумели покинуть задымленное помещение. Возгорание на площади 30 кв. метров потушили огнеборцы. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки — к удлинителю было подключено несколько бытовых приборов.