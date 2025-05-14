В Краснодаре лифт с мальчиком внутри сорвался и пролетел несколько этажей. Инцидент произошел в жилом комплексе «Звездный» на ул. Филатова.

Ребенок сильно испугался и получил травмы. Видео инцидента появилось в социальных сетях, вызвав широкий резонанс. По словам жильцов, управляющая компания годами игнорирует проблемы с лифтовым оборудованием, а состояние дома стремительно ухудшается.

УК бездействует, состояние приличного дома доведено до ужаса, все разваливается. Директор УК шаманит с подписями жильцов в протоколах общих собраний, хамит и угрожает отключением света всем неугодным.— сообщают жильцы ЖК.

Пострадавшего мальчика доставили в травмпункт с жалобами на сильную боль в ноге и голове. Врачи проводят обследование.

Ранее «Кубань Информ» писал, что заложником сломанного лифта в Краснодаре стал 2,5-летний мальчик. О ЧП рассказала мама малыша.