Российские полицейские устроили скандал с проститутками в День Победы

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции оказались в центре скандала после конфликта с проститутками в День Победы. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, инцидент произошел в Сургуте. Двое правоохранителей отдыхали с девушками на съемной квартире, после чего устроили публичный скандал.

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По информации инсайдера, конфликт привлек внимание прохожих, которые засняли происходящее на видео. Ролик попал в сеть, и в полиции с удивлением опознали в дебоширах своих коллег. Один из них служит в уголовном розыске УМВД Сургута, другой — в окружном отделе по борьбе с наркотиками.

Как отметил другой источник, разбираться с последствиями придется новому начальнику полиции Сургута Александру Панченко. Управление собственной безопасности уже начало служебную проверку, и участникам инцидента грозит увольнение.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что проверка ведется.