В Санкт-Петербурге задержан забравшийся на крышу Кунсткамеры руфер

Речь идёт о 21-летнем мужчине, уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«К объекту прибыли два наряда и установили, что правонарушитель вскарабкался на башню Кунсткамеры по трубе, а затем проник на крышу здания. Задержан 21-летний руфер, а также его знакомый — 22-летний студент одного из вузов Санкт-Петербурга, который находился рядом с музеем и предупреждал приятеля о прибытии правоохранителей», — отмечается в сообщении.

Задержанные доставлены в отдел полиции.