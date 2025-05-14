В Карелии подозреваемый в убийстве открыл стрельбу по полиции

В Карелии задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Злоумышленник пытался оказать сопротивление правоохранителям и отстреливался, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как ранее писала "РГ", убийство произошло минувшей ночью в одном из баров города Питкяранта. В ходе конфликта двух мужчин один выстрелил из травматического пистолета во второго. 36-летний местный житель скончался.

Злоумышленник пытался скрыться. Оперативники обнаружили его возле дома на улице Ленина. Однако он оказал активное сопротивление, произвел выстрел в сторону сотрудников правоохранительных органов, а затем забаррикадировался в своем гараже.

Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами задержали злоумышленника.