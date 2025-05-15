В Кемерово мужчина угрожал ножом соседям из-за громкой музыки

В Кемеровской области мужчина, недовольный громкой музыкой из квартиры соседей, пытался вломиться к ним в квартиру с ножом. Об этом сообщает областное управление МВД.

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Инцидент произошел 13 мая, в экстренные службы обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный пытается ворваться к ней в квартиру. Спустя несколько минут муж горожанки повторил вызов и заявил, что удерживает у своей квартиры мужчину, вооруженного ножом.

Выяснилось, что женщина громко слушала музыку в своей квартире, чем вызвала недовольство соседа. Мужчина вооружился ножом и отправился выяснять отношения, его задержал супруг женщины. Сотрудники полиции изъяли у 56-летнего дебошира туристический нож и составили на него протокол об административном правонарушении.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал. К 53-летнему мужчине в комнату ворвался сосед с его знакомым. Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати. Нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли смарт-часы и скрылись.