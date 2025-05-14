СК возбудил дело об осквернении иностранцем мемориала защитникам Тулы

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении иностранного гражданина, которого подозревают в осквернении мемориала защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

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"Возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 марта 2025 года иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь у мемориала, установленного на площади Победы в Туле. По информации, ряда местных СМИ, мигрант помочился у памятника, свидетелями произошедшего стали прохожие, которые и сообщили о преступлении. Оперативники регионального управления ФСБ и Центра по противодействия экстремизму (ЦПЭ) УМВД по Тульской области доставили нарушителя в следственный отдел. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.