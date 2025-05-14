Изуродовавшего лицо девушки в баре Краснодара парня отправили в СИЗО

В Краснодаре 20-летнему молодому человеку, обвиняемому в нанесении тяжкого вреда здоровью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия, представленное в связи с инцидентом, произошедшим ночью 6 мая в одном из городских баров. По материалам дела, обвиняемый, вступив в словесный конфликт с незнакомой девушкой, нанес ей удар стеклянным бокалом по лицу. В результате удара осколками стекла потерпевшей были причинены неизгладимые повреждения.

Следствие обосновало необходимость содержания под стражей тем, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей. Суд, согласившись с доводами следствия, удовлетворил ходатайство и постановил заключить мужчину под стражу на срок до 12 июля 2025 года, то есть на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее «Кубань Информ» писал, что следователи СКР задержали 20-летнего жителя Краснодара по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений молодой девушке. Инцидент произошел в одном из баров на ул. Володи Головатого.