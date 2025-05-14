В Калининграде наказали женщину, укравшую цветы с братской могилы

В Калининграде наказали женщину, которая забрала цветы с памятника, сообщили в полиции региона.

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Инцидент произошел 10 мая в Парке Победы. Около 21:00 горожанка приблизилась к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам, взяла несколько оставленных там гвоздик и спешно ушла.

Уже через несколько минут 36-летнюю женщину задержали, а затем доставили в отдел полиции. О мотивах ее поступка не сообщается.

Нарушительницу решили привлечь к административной ответственности и составили в ее отношении протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ей грозит штраф или арест на срок до 15 суток.