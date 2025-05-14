Обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма попросили дать 9 лет тюрьмы

В Южном окружном военном суде прокурор потребовал назначить 9 лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам корреспондента, прокурор заявил, что обвиняемой следует назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Следствие установило, что Шевченко и Сергей Боднарь стали частью группы, созданной по указанию СБУ. Они должны были наблюдать за передвижением служебного автомобиля Аксенова в Симферополе с целью подготовки покушения. Позже в группу вошел Владимир Ананьев, которого завербовали для теракта. Руководил созданием группы гражданин Украины, в отношении которого возбудили отдельное уголовное дело.

По данным прокуратуры Крыма, радиоуправляемое взрывное устройство, а также передатчик и приемник для взрыва автомобиля Аксенова были привезены из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ России задержала троих подозреваемых.

В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд поступили три уголовных дела, в рамках которых Шевченко обвиняется в подготовке теракта и незаконной перевозке взрывных устройств. Сама женщина признала свою вину, и дело рассматривается в особом порядке.