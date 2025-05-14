Сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии

Басманный районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации. Об этом в среду, 14 мая, сообщила судья.

— Признать Мельконьянца виновным и назначить ему наказание на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — передает слова судьи Басманного суда Москвы ТАСС.

Также сопредседателю движения «Голос»* запретили на девять лет заниматься общественной деятельностью.

Дело против мужчины завели еще в 2023 году. Силовики провели обыски у самого Мельконьянца и региональных координаторов — 14 его соратников в восьми регионах. В частности, в Москве, Московской, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, а также в Пермском крае и Республике Карелия.

*Движение «Голос» — общественное объединение, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.