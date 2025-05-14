В Сестрорецке двухлетний ребенок попал в больницу, выпив капли от насморка

В Курортном районе Петербурга двухлетний ребенок случайно выпил капли от насморка, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел в многоэтажке по улице Володарского 13 мая. Экстренная медицинская помощь потребовалась двухлетнему ребенку, который случайно выпил капли от насморка «Нафтизин».

Мальчик госпитализирован в детскую больницу имени Филатова, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась во время прогулки в парке, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в парке Интернационалистов, девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала несколько глотков. Когда ребенку стало плохо, мать доставила дочь в больницу. У ребенка диагностировано токсическое отравление, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, в найденной бутылке могло находиться наркотическое вещество.