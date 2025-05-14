Россиянин разгромил могилу отца возлюбленной после отказа

Житель Нижегородской области разгромил могилу возлюбленной после отказа в отношениях. Об этом пишет NN.RU.

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По данным издания, 54-летний мужчина и 45-летняя женщина были знакомы на протяжении восьми лет. Спустя годы горожанин предложил возлюбленной вступить в серьезные отношения, но получил отказ.

Со слов россиянки, после этого он несколько дней приходил на могилу ее отца и ломал табличку, фотографию и венки.

Женщина написала заявление в полицию. Возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения. Свою вину россиянин признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее жительницу Богатовского района Самарской области затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного на сельском кладбище. Девушке пришлось удалить провокационный контент.