Следком установил 24 факта убийства ВСУ жителей села в Курской области

Сотрудники Следственного комитета России установили 24 факта убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

«‎Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русское Поречное», — сказала она.

В начале апреля Международный общественный трибунал по преступлениям подтвердил, что украинские военные убивали мирных жителей в Курской области. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал, что сотрудники трибунала работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после освобождения российской армией и фиксировали показания пострадавших людей и свидетелей.

В марте временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил Вооруженные силы Украины в массовых военных преступлениях в Курской области. Чиновник опубликовал пост по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета РФ — руководителем Главного военно-следственного управления Константином Корпусовым. Он рассказал, что власти проделывают огромную работу после освобождения населенных пунктов в Курской области. Хинштейн добавил, что в связи с этим власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.