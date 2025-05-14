Восстановлена картина последнего часа жизни туристов в подземном коллекторе Москвы

Следователи восстановили хронологию событий в подземном коллекторе реки Неглинки в Москве 20 августа 2023 года, куда спустилась группа из восьми участников экскурсии, но уже не вышла после ливня. Об этом пишет KP.RU.

Туристы — известный айтишник Дмитрий Маркушкин с 15-летней дочерью, его 17-летний племянник со своей 15-летней подругой, пожилая семейная пара и 38-летняя женщина — под руководством гида Константина Филиппова спустилась под землю через люк у Олимпийского проспекта. За примерно час они прошли два километра под Садовым кольцом и Цветным бульваром. В это время уже начался дождь, в тоннеле, по которому шли люди, начала прибывать вода.

Группа двигалась уже в обратном направлении, но поток воды усиливался. Филиппов обмотал себя веревкой, чтобы спастись, однако течение сбило людей с ног и понесло, весь тоннель быстро заполнился доверху. Их могло бы спасти, если бы кто-то наверху по рации указал на ближайший выход, однако у Филиппова не было страхующего.

После трагедии следователи привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников Мосводостока, которые не обеспечили контроль за входами в коллектор, чем много лет пользовались организаторы подземных экскурсий. В итоге все люки заварили и установили сигнализацию.

28 апреля Мещанский суд Москвы вынес приговор двоим организаторам нелегальной экскурсии. Диггер Никита Дубас и гендиректор «Спутника» Александр Ким были признаны виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ким получил 5,5 года лишения свободы, а Дубас — 8,5 года заключения.