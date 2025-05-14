В Волжске юноша из ревности избил и изрезал ножом двух подростков

В Марий Эл огласили приговор 17-летнему юноше, который на почве ревности напал на двух подростков и изрезал их ножом. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2024 года. 17-летний обвиняемый напал на двух старшеклассников. Юноша избил 15-летнего школьника, повалил на землю его 14-летнего приятеля и не менее 10 раз ударил потерпевших ножом.

Одному из школьников удалось сбежать, он обратился за помощью к прохожим, мальчиков спасли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый признался, что напал на школьников на почве ревности.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, он также обязан выплатить пострадавшим 500 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.

До этого сообщалось, что юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка в Белгородской области. 18-летний юноша поссорился со своим 55-летним отцом и схватился за нож. Он успел ранить его самого, 52-летнюю мать и 15-летнюю сестру. Раненый отец семейства сумел отобрать у сына нож и ударил его в ответ. Возбуждено уголовное дело.