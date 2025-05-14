Беспилотник ВСУ ранил мужчину в селе Ровенек Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал село Ровенек в Белгородском районе. В результате ранения получил местный житель, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Пострадавшего глава поселения доставил в Яснозоренскую амбулаторию. У мужчины диагностированы баротравма, осколочные ранения плеча и ноги. Ему оказана первая помощь. Для дальнейшего лечения он будет доставлен в областную клиническую больницу.

Взрывом дрона в доме выбиты окна, повреждены кровля, остекление, потолок, фасад и входная группа.