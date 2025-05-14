В Якутии мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки

В Усть-Алданском районе Якутии местный житель устроил пожар, пытаясь приготовить еду на костре, огонь охватил 10 га леса. Об этом сообщает МЧС республики.

Житель села Тулун отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив.

Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией. Почти сутки потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. По факту произошедшего проводится проверка, любитель отдыха на природе будет привлечен к ответственности.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.