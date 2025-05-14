Горный обвал отрезал от мира полсотни российских сел

Горный обвал в Дагестане перекрыл автомобильное сообщение для 53 сел. Полсотни населенных пунктов оказались буквально отрезаны от мира, сообщает управление МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел утром в среду, 14 мая, на границе Чародинского и Гунибского района, недалеко от села Куллаб. Диспетчеры получили сообщение об обрушении скалы в 07:43. В итоге обломки горной породы перекрыли трассу республиканского значения «Гуниб — Цуриб».

Отрезанными от транспортного сообщения оказались 53 горных села Чародинского района, где проживает более 14 тысяч человек. Сейчас специалисты пытаются убрать обломки и восстановить проезд по трассе.

Ранее в Амурской области сгорел единственный мост между городом Зея и поселком Поляковский. Последний в результате происшествия остался отрезанным от внешнего мира.