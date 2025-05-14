В городе Мытищи Московской области эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Об этом сообщается в Telegram-канале «Мытищи. Live — Новости».

«Поступили сообщения о запахе гари на минус первом этаже ТЦ. На место прибыли сотрудники МЧС — специалисты проверяют здание», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:39 по московскому времени.

Накануне в московском районе Печатники произошел крупный пожар в девятиэтажном жилом здании на улице Полбина. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил первые три этажа, включая подъезд.

В ночь на 5 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. Причиной послужила утечка газа. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

По разным данным, в результате взрыва пострадали от пяти до 18 человек. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.