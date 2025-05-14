Российский суд вынес приговор по делу задохнувшегося от выхлопных газов мафиози

Lenta.ru

Суд вынес приговор в отношении 62-летнего криминального авторитета из Норильска, который расправился с конкурентом при помощи выхлопных газов 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Российский суд вынес приговор по делу задохнувшегося от выхлопных газов мафиози
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Мужчину признали виновным по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц по предварительному сговору») УК РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Ему также придется выплатить один миллион рублей в отношении дочери одного из потерпевших.

Как установил суд, все произошло в 2006 году. Мафиози поссорился со своим знакомым из-за передела криминальных сфер влияния в Норильске и решил избавиться от конкурентов. Вместе с друзьями он похитил двух человек и привез их на пустырь, где поместил в металлический контейнер. Через шланг злоумышленники наполнили бокс выхлопными газами от работающего двигателя авто, в результате чего потерпевшие отравились и не выжили. Их тела мужчины оттащили в сугроб у гаражей.

По данным СК, в отношении одного из соучастников преступления дело приостановлено в связи с его пребыванием в зоне специальной военной операции. Второй соучастник не дожил до суда.

Происшествия
Юлия Арбузова
Следственный комитет
Россия
Норильск