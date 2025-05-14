Российский суд вынес приговор по делу задохнувшегося от выхлопных газов мафиози

Суд вынес приговор в отношении 62-летнего криминального авторитета из Норильска, который расправился с конкурентом при помощи выхлопных газов 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

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Мужчину признали виновным по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц по предварительному сговору») УК РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Ему также придется выплатить один миллион рублей в отношении дочери одного из потерпевших.

Как установил суд, все произошло в 2006 году. Мафиози поссорился со своим знакомым из-за передела криминальных сфер влияния в Норильске и решил избавиться от конкурентов. Вместе с друзьями он похитил двух человек и привез их на пустырь, где поместил в металлический контейнер. Через шланг злоумышленники наполнили бокс выхлопными газами от работающего двигателя авто, в результате чего потерпевшие отравились и не выжили. Их тела мужчины оттащили в сугроб у гаражей.

По данным СК, в отношении одного из соучастников преступления дело приостановлено в связи с его пребыванием в зоне специальной военной операции. Второй соучастник не дожил до суда.