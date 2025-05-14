В одном из контейнеров, прибывших на морском судне из Эквадора в Санкт-Петербург, обнаружили тщательно замаскированные тайники с 61 кг запрещенных веществ.

Свыше 61 килограмма наркотиков изъяли сотрудники МВД совместно с балтийской таможней, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Запрещенные вещества были обнаружены в морском контейнере, прибывшем из Эквадора в Петербург. Полицейские нашли тайники при досмотре одного из контейнеров. Внутри находилось 50 брикетов с порошкообразным белым веществом.

Волк уточнила: «Один из свертков был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится свыше килограмма кокаина. Остальные брикеты также будут исследованы специалистами».

Напомним, в апреле на борту перехваченной подводной лодки в Атлантическом океане обнаружили 6,5 тонны кокаина.

В конце прошлого года пограничники и таможня задержали контрабандную партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, следовавшую через Россию в Евросоюз.

В России за 2024 год изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиков, причем 53,3% из них составляли синтетические вещества, а также 40 тонн прекурсоров.