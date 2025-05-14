Российскому первокласснику проломило череп упавшими футбольными воротами

В Калмыкии первокласснику проломило череп упавшими футбольными воротами. Мальчика экстренно доставили в больницу Волгограда в тяжелом состоянии, пишет ИА «Высота 102».

По данным издания, решение везти ребенка не в Элисту, а в областной центр соседнего региона было принято из-за расстояния. Дорога от села Малые Дербеты, где произошел инцидент, до Волгограда занимает 40 минут, в то время как до Элисты — 2,5 часа.

Пострадавшего школьника госпитализировали в отделение реанимации без сознания. У него диагностировали закрытый перелом основания черепа. «Состояние тяжелое», — констатировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее в Кировской области девятилетний мальчик упал глазом на шампур и повредил мозг. Медикам удалось сохранить мальчику зрение, но он практически не мог двигать правыми рукой и ногой.