В Киеве в отеле произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу в одной из гостиниц в Святошинском районе столицы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

"Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 07:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции, введена специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

В результате сотрудники полиции задержали стрелявшего, пострадавших нет, отметили в пресс-службе.