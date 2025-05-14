Мощное землетрясение произошло рядом с Грецией

Мощное землетрясение произошло у берегов Греции в Эгейском море. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Подземные толчки зафиксировали в среду, 14 мая, в 01:51 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 6,1 — сейсмологи считают это мощным землетрясением.

Эпицентр находился в 38 километрах к югу от острова Карпатос с населением более 2000 человек. Очаг залегал на глубине 71 километр. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Мексики. Подземные толчки рядом с латиноамериканской страной зафиксировали во вторник, 13 мая, в 14:43 по местному времени (23:43 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5,9 баллов — его можно считать сильным.