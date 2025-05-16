Суд арестовал недвижимость экс-замминистра транспорта России

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал недвижимость бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Под арест попали квартира на улице Серафимовича в центре Москвы площадью более 120 кв. м, квартира площадью 73,4 кв. м в Химках на Ленинском проспекте. Кроме того, у бывшего министра нашли еще одно жилье в Московской области, также попавшее под обременение, отметило издание.

ТАСС: в Москве задержан экс-замминистра транспорта Игорь Чалик

Кроме того, в деревне Владычино арестованы два земельных участка общей площадью около 35 соток, на которых находятся трехэтажный коттедж почти в 400 кв. м и несколько хозяйственных построек.

По информации «Ъ», кадастровая стоимость арестованной недвижимости составляет почти 100 млн рублей.

О задержании Чалика стало известно 26 февраля. По версии следствия, в 2024 году, когда Чалик занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГосНИИ ГА, он назначал себе премии в размере 740 тыс. рублей, при этом вписывал себя в списки премированных и поощренных сотрудников. Также в июле Чалик назначил себе дополнительную выплату в размере 1,2 млн рублей. Всего с апреля по сентябрь бывший замминистра присвоил себе около 4,2 млн рублей, причинив крупный материальный ущерб ГосНИИ ГА. Он находится под домашним арестом.

Ранее замминистра спорта Ростовской области освободили от должности из-за дела о взятке.